E' ancora Castel del Monte ad essere il monumento più visitato della Puglia in questo week end

Ferragosto culturale premiato dai numeri.(da sabato 13 a lunedì 15 agosto).Musei, Castelli e Parchi Archeologi straordinariamente aperti al pubblico, hanno fatto da grande richiamo a un turismo alternativo al mare e alla montagna.che hanno visitato il maniero federiciano nelle tre giornate appena trascorse, con boom di ingressi tra domenica e lunedì, malgrado il vasto incendio che la scorsa settimana ha lambito la sua splendida pineta. Il secondo luogo più gettonato è stato il Castello di Bari con 2000 presenze; la terza piazza della Regione è rappresentata, invece, dal Castello svevo di Trani con più di 600 persone che hanno scelto il monumento che sorge sul mare.Ottima prestazione anche sullo sperone del tacco d'Italia, il Gargano: l'area che entro fine anno sarà potenziata dal Museo Archeologico Nazionale "Matteo Sansone" di Mattinata, nel weekend di ferragosto ha registrato un boom di presenze a Siponto con quasi 500 ingressi (aprendo peraltro solo 2 dei 3 giorni citati) e a Manfredonia quasi 300.La cultura vince nel lungo weekend di ferragosto anche a Ruvo che, complice la mostra "Collezionauta. Capolavori attraverso il tempo" allestita nel Grottone di Palazzo Jatta, ha totalizzato quasi 300 visitatori, andando addirittura oltre i numeri di ferragosto dell'ultimo anno prepandemico, il 2019.Numeri importanti a Egnazia con oltre 200 ingressi, a Canne della Battaglia, Monte Sannace e Altamura con visitatori a 3 cifre, oltre i 100 ospiti.I fruitori sono giunti da ogni parte d'Italia, riportando in Puglia anche la componente straniera,nelle stesse giornate.nonostante i flussi di turisti provenienti dai paesi extraeuropei non siano ancora a livello del 2019, Castel del Monte ha già raggiunto l'80% dei numeri riferiti a quell'anno, considerato l'anno d'oro dei Musei italiani, mentre il Castello Svevo di Bari è già a livello del 2019 (e sulla serie annuale li ha già superati).Lo avevamo previsto e, per fortuna, le attese sono state confermate. La mia riconoscenza va in particolare a tutto il personale di vigilanza dei nostri siti che svolge un ruolo essenziale affinché l'esperienza dei visitatori sia piacevole e sicura».