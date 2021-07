Due turiste marchigiane ferite in incidente stradale nei pressi di Castel del Monte

Scontro tra due auto sulla Strada statale 170 dir. A per Castel del Monte all'incrocio con la provinciale 38. Oggi pomeriggio, venerdì 2 luglio, alle ore 14:50, una Lancia Ypsilon, con a bordo due donne di Ruvo di Puglia, e una Dacia Lodgy, con a bordo due turisti di Macerata, si sono scontrate perché uno dei due conducenti probabilmente non si è fermato allo stop.Le due passeggere trasportate sui veicoli sono rimaste infortunate e sono state soccorse e trasportate, tramite autoambulanza del 118, al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria.Sul posto sono intervenuti due equipaggi del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, i cui agenti hanno provveduto all'esecuzione dei rilievi, e personale dell'ANAS che ha provveduto alla pulizia della strada e alla messa in sicurezza del luogo a seguito dei danni prodotti al guard- rail.I veicoli, non marcianti perché gravemente danneggiati, sono stati recuperati tramite carro-attrezzi.Le persone infortunate non dovrebbero aver riportato serie lesioni anche se sono ancora sottoposte alle cure dei sanitari.