Due persone ferite a seguito di un ribaltamento di un furgone sull'A/14 tratto Andria Trani

E' di due persone ferite, un barese ed un barlettano il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 14,30 sul tratto sud tra Andria e Trani, dell'A/14. Per cause in corso di accertamento un furgone Fiat Iveco Daily prima ha sbandato e poi si è ribaltato sulla propria carreggiata, per fortuna non coinvolgendo alcun altra vettura. Con i sanitari del 118 sono tempestivamente giunti gli agenti del Compartimento Puglia della Polizia Stradale che hanno messo in sicurezza la trafficatissima arteria stradale.Le condizioni dei due uomini sono subito apparse buone. Oltre ad un grande spavento sono stati medicati sul posto e sono stati raggiunti da dei colleghi che li hanno ricondotti alle loro abitazioni, senza bisogno del ricovero in ospedale.Per circa due ore il traffico è stato dirottato solo su una parte della carreggiata sud dell'A/14, il tempo per procedere al recupero del pesante furgone da parte del personale del Soccorso stradale Scaringella.