Dopo oltre quarant'anni "finalmente" chiusa la sezione blu del carcere di Trani

"Oggi diamo una buona notizia, è stata finalmente chiusa la sezione blu del carcere di Trani": il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo ha insistito sul "finalmente", nel commentare con l'assessore regionale alla sanità Luigi Lopalco e il garante pugliese delle persone sottoposte a limitazione della libertà, Pietro Rossi, la notizia della soppressione dell'ala "blu" (dalla tinta di pareti e inferriate), di ex massima sicurezza nella casa circondariale tranese."È stata rimossa una condizione di reclusione che creava condizioni di vita insopportabili", ha aggiunto il presidente Loizzo. Il "finalmente" riguarda i detenuti, trasferiti in altri ambienti carcerari, ma allo stesso tempo si estende al personale di polizia penitenziaria, che lavorava in condizioni ugualmente inaccettabili e coinvolge l'intera collettività, che ha cancellato una vergogna, indegna di una società civile."Si torna alla normalità, pur nella consapevolezza del sovraffollamento che affligge gli istituti di pena nella nostra regione e in Italia", è stato il commento di Loizzo, che ha messo in risalto i progressi compiuti in materia di sanità carceraria negli ultimi anni. Grazie al lavoro della Giunta regionale, dell'Assessorato, del Dipartimento e del garante, ha fatto passi avanti la doverosa tutela della salute dei reclusi, che mostrava pesanti condizioni di criticità.Per Trani, i motivi di soddisfazione superano "le sbarre" di quel carcere e si estendono alla Puglia e all'Italia, ha fatto presente Pietro Rossi. "Alcatraz sta tristemente agli Stati Uniti, come la sezione blu all'Italia": degrado generale, celle molto piccole, bagni a vista, assoluta precarietà igienica e sanitaria, nessun rispetto per la dignità umana, "un inferno per chi vi era recluso e chi vi lavorava", come hanno ripetutamente denunciato i sindacati del personale carcerario.Per l'assessore Lopalco affrontare il tema è simbolicamente la "presa in carico" di un segmento della propria attività. La salute in carcere non è un problema nuovo per un epidemiologo: "la prevenzione della diffusione di malattie infettive nei luoghi di reclusione (tubercolosi, Hiv, epatiti virali), è una garanzia non soltanto per il cittadino privato della libertà ma per l'intera collettività". Si sa bene quanto le aggregazioni ristrette possano diventare "collettori di disagio epidemiologico", pertanto prevenire e curare la popolazione carceraria diventa un servizio alla sanità pubblica nel suo complesso.Lopalco ha sottolineato la tenuta del sistema carcerario-sanitario pugliese di fronte alla drammatica pandemia da Covid-19. Sono state prese misure efficaci per una delle comunità più a rischio, conoscendo i problemi di distanziamento in spazi necessariamente ristretti.Esemplare per tutti gli intervenuti l'attivazione presso l'ospedale barese San Paolo di un reparto di medicina protetta, con posti riservati a pazienti provenienti da istituti di pena. "Un modello esportabile in tutto il Paese", un intervento di "bonifica, di pulizia organizzativa". La salute carceraria resta una delle priorità in Puglia: "si apre un dialogo, è solo l'inizio", ha confermato l'assessore Lopalco.Da remoto, hanno partecipato al webinar il provveditore alle carceri per la Puglia e la Basilicata Giuseppe Martone, il direttore della casa circondariale di Trani Giuseppe Altomare e il direttore generale dell'asl Bat Alessandro Delle Donne