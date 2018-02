Domani il 5° Congresso della Sanità UIL di Andria

E' convocata per domani, venerdì 2 febbraio, alle ore 9 presso il 6° piano dell'ospedale civile "Lorenzo Bonomo" di Andria, l'assemblea degli iscritti alla UIL FPL, con inizio alle ore 10, per partecipare al 5° Congresso Aziendale della GAU Sanità Andria.Dopo aver adempiuto alle previste operazioni preliminari, si procederà all'elezione del nuovo Direttivo e della Segreteria aziendale, alla designazione dei Profili professionali ed all'elezione dei Delegati al prossimo Congresso territoriale.Ai lavori, che prevedono anche l'esame di altre questioni (assicurazioni, master per dirigenti ed assistenti sociali etc. etc.), prenderanno parte il Segretario regionale UIL FPL Puglia, Giuseppe Vatinno, il Coordinatore provinciale UIL Carlo Quacquarelli ed il segretario Aziendale UIL Paolo Patruno.