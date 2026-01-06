Vita di città
Domani Decaro sarà presidente della Puglia: "Mi sono dedicato alla famiglia in questi giorni"
Alle 15 la proclamazione
Andria - martedì 6 gennaio 2026 16.16
Alle ore 15.00 di mercoledì 7 gennaio Antonio Decaro, a 44 giorni dal voto delle regionali di novembre, sarà proclamato presidente della Regione Puglia.
Dopo la cerimonia negli uffici della corte d'appello, ci sarà in Regione il passaggio di consegne tra lui e il governatore uscente Michele Emiliano.
"In questi giorni - confessa Decaro - ho scelto di dedicare un po' di tempo alla mia famiglia, consapevole che nei prossimi mesi sarà difficile persino riuscire a programmare un pranzo insieme. Ma è giusto così: da tanti anni condividono con me questo impegno e continuano a farlo con la stessa generosità.
Da domani la famiglia diventa ancora più grande. Dal Gargano a Leuca ci saranno nuovi zii, nipoti, nonni, mamme, papà, fratelli e sorelle di cui prendersi cura.
Sono emozionato, non lo nascondo. Ma sono pronto. So che qualcosa la sbaglierò, è inevitabile. E non so se riusciremo a realizzare tutto ciò che i pugliesi si aspettano. Ma so per certo che ci proveremo con tutta la forza che abbiamo.
Non vi chiedo indulgenza, anzi, siate sempre vigili e severi nel giudicare quello che farò. Vi chiedo però di darmi una mano. Lavoriamo insieme per provare a migliorare la nostra terra.
Il 5 settembre scorso, quando mi sono candidato, ho scelto la Puglia.
Qualcuno mi ha chiesto: "Chi te lo ha fatto fare?"
La mia risposta, allora come oggi, è la stessa: i pugliesi, che sono la mia famiglia".