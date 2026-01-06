Domani Decaro sarà presidente della Puglia: "Mi sono dedicato alla famiglia in questi giorni"

"In questi giorni - confessa Decaro - ho scelto di dedicare un po' di tempo alla mia famiglia, consapevole che nei prossimi mesi sarà difficile persino riuscire a programmare un pranzo insieme. Ma è giusto così: da tanti anni condividono con me questo impegno e continuano a farlo con la stessa generosità.





Da domani la famiglia diventa ancora più grande. Dal Gargano a Leuca ci saranno nuovi zii, nipoti, nonni, mamme, papà, fratelli e sorelle di cui prendersi cura.





Sono emozionato, non lo nascondo. Ma sono pronto. So che qualcosa la sbaglierò, è inevitabile. E non so se riusciremo a realizzare tutto ciò che i pugliesi si aspettano. Ma so per certo che ci proveremo con tutta la forza che abbiamo.





Non vi chiedo indulgenza, anzi, siate sempre vigili e severi nel giudicare quello che farò. Vi chiedo però di darmi una mano. Lavoriamo insieme per provare a migliorare la nostra terra.





Il 5 settembre scorso, quando mi sono candidato, ho scelto la Puglia.

Qualcuno mi ha chiesto: "Chi te lo ha fatto fare?"





La mia risposta, allora come oggi, è la stessa: i pugliesi, che sono la mia famiglia".

Dopo la cerimonia negli uffici della corte d'appello, ci sarà in Regione il passaggio di consegne tra lui e il governatore uscente Michele Emiliano.