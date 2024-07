In commissione sanità il punto sugli ospedali di Andria, Bisceglie e Barletta

"L'attenzione verso l'iter per la realizzazione delle nuove strutture ospedaliere nella Bat è costante. Per questo motivo ho convocato per domani, 17 luglio, una audizione in terza commissione per fare il punto della situazione sulla realizzazione del nuovo ospedale di Andria, dell'ospedale del nord barese a Bisceglie e sulla riqualificazione e potenziamento dell'Ospedale Dimiccoli di Barletta con la realizzazione della nuova piastra oncoematologica". Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Filippo Caracciolo."Con l'assessorato alla Sanità, il Direttore del Dipartimento Salute, il Direttore Generale ASL/BT, il Responsabile Unico del Procedimento, il Sindaco di Andria, il Sindaco di Bisceglie, il Commissario Straordinario ASSET Puglia e la Dirigente Sezione Risorse strumentali e tecnologiche Sanitarie - afferma Caracciolo - affronteremo tutti gli aspetti relativi alla realizzazione di opere non più procrastinabili per garantire alla comunità della Bat servizi ospedalieri di eccellenza, oltre che per colmare il gap di posti letto con il resto della Puglia. Abbiamo la necessità di tracciare un cronoprogramma certo e serio, soprattutto per quel che riguarda il nuovo ospedale di Andria"."Il nostro compito - conclude Caracciolo - è quello di continuare a lavorare per far sì che le esigenze sanitarie del nostro territorio vengano recepite e finalmente rispettate".