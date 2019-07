Disastro Ferrotramviaria: la Regione Puglia citata come responsabile civile

La Regione Puglia sarà citata come responsabile civile nel progetto per la strage ferroviaria della Bari Nord che il 12 luglio 2016 è costato la vita a 23 persone ed il ferimento di altre 51. Lo ha deciso il nuovo collegio di giudici del tribunale di Trani - composto dal Presidente Antonio De Luce, a latere Marina Chiddo e Sara Pedone- nell'udienza tenutasi oggi. La citazione è dovuta al fatto che risulta: «Acclarato che la proprietà degli impianti risulta in capo alla Regione stessa», «pur evidenziando che non esiste una contestazione specifica avanzata dall'ufficio del Pm».Revocato contestualmente il provvedimento con il quale la stessa Regione era stata accolta tra le parti civili nei confronti di Ferrotramviaria. Ora si torna in aula il prossimo 18 settembre.