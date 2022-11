Di Pilato e Faraone (M5S): «A quando la gara per il nuovo ospedale di Andria?»

I consiglieri comunale Pietro Di Pilato e Doriana Faraone, del M5S Andria, tornano ad interrogare la Civica amministrazione su due questioni, una di lungo e l'altra di breve termine.«Torniamo sull'argomento "compattezza" dell'attuale amministrazione comunale per evidenziare, ancora una volta, che i continui scontri all'interno della maggioranza di certo non rendono il clima sereno e quindi non contribuiscono ad assicurare la totale lucidità e concentrazione per affrontare i problemi della città.Questo sia a breve che a lungo termine.Facciamo un esempio per parte!L'esempio classico, nell'ambito delle questioni a lungo termine fondamentali per la nostra città, è il nuovo ospedale di Andria. Mentre per la realizzazione degli altri presidi ospedalieri nella Regione Puglia le cose, più o meno, si muovono, del nostro non si hanno notizie certe. A quando la gara per avviare i lavori di realizzazione?Invece per fare l'esempio di questioni a breve termine, prendiamo in prestito le parole pronunciate dalla all'epoca nostra ottima consigliera Nunzia Sgarra, di questi tempi esattamente un anno addietro. Rivolgendosi al Sindaco, disse: "Devo evidenziarti che la tempestività e la programmazione del lavoro sono altrettanto importanti, se si vogliono raggiungere dei risultati utili ai cittadini, come ben sanno i commercianti e i piccoli imprenditori andriesi".Si riferiva alla programmazione delle iniziative per le festività natalizie, questione molto importante per le attività commerciali cittadine che, dopo i problemi derivanti dal Covid, senza poter riprendere fiato, si sono subito ritrovate oppresse dagli aumenti dei costi dell'energia derivanti dal conflitto in atto.Quindi, quale programmazione è stata predisposta per il periodo natalizio?Attendiamo risposte ad entrambi i quesiti».