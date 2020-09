De Mucci (FI Bat): "Emiliano gioca sulla pelle e sulle speranze di tanti giovani infermieri"

"Viene indetto, nelle scorse settimane ed in piena emergenza sanitaria, un concorso per l'assunzione di 566 infermieri.Come mai, nessuno, tra la Asl Puglia e la Regione Puglia, aveva eccepito nulla circa il serio rischio sulle modalità di svolgimento dello stesso?Di contro, pochi minuti fa (ieri sera per chi legge n.d.r.) è giunta la notizia che tutto è stato rinviato per l'aumento dei casi Covid in Puglia.Le bugie di Emiliano e company hanno le gambe corte.È giunto il tempo di mandare definitivamente a casa tali signori che hanno distrutto la nostra Regione".Lo sottolinea in una nota il Commissario provinciale Bat di Forza Italia, Luigi De Mucci.