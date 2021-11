Da mercoledì 1° dicembre somministrazione della 3^ dose di vaccino anticovid alla popolazione dai 18 anni in su

"La Regione Puglia sta aggiornando le indicazioni operative della campagna vaccinale anticovid, in linea con quanto stabilito a livello nazionale. In particolare la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid alla popolazione dai 18 anni in su sarà possibile in Puglia da mercoledì 1° dicembre". Lo comunica il direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. "Inoltre - dichiara - per quanto riguarda il tracciamento, in Puglia si prosegue con l'attività di sequenziamento del genoma virale per l'eventuale isolamento di varianti".Intanto, nella provincia Bat, stamattina sabato 27 novembre, come da programma a Trani si è svolta la vaccinazione del personale in servizio nelle Carceri della città, sezione femminile e sezione maschile. Si registra un aumento delle prenotazioni per effettuare la terza dose mentre ai medici di medicina generale, per il tramite dei distretti, sono state distribuite le dosi richieste per la vaccinazione dei fragili e dei pazienti che necessitano di servizio domiciliare.