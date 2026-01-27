Da Andria una mano tesa a Niscemi

Il dott. Dino Leonetti e Tony Tragno, in accordo con la famiglia del calciatore Savino Calvano, pronti ad iniziative di sostegno

Da Andria una mano tesa alla popolazione di Niscemi. Il medico oncologo Dino Leonetti e l'amico Tony Tragno, autori del libro "Anima Fidelis", che si ispira al mondo dei tifosi, da sempre sensibili ad eventi catastrofici (vedi terremoto di Amatrice), esprimono vicinanza al popolo siciliano e in particolare ai cittadini di Niscemi, città che in questo momento ospita un nostro concittadino, Savino Calvano, giovanissimo calciatore del Niscemi Football Club e di fresca convocazione nella rappresentativa nazionale U19 di categoria.

In accordo con la famiglia di Riccardo Calvano Riccardo, ci si rende altresì disponibili per eventuali iniziative in sostegno dei cittadini niscemesi.