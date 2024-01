Corso Its in e-commerce e sales manager, ultime selezioni

Powered by

Ancora pochi giorni per partecipare, entro le ore 12 del 2 febbraio, alle selezioni utili per il corso di "E-Commerce e sales manager", organizzato dall'Its Academy Puglia Marketing&Design (Pu.Ma.), di cui il Comune di Andria è uno dei 32 enti fondativi.

Il corso, che si tiene negli spazi a ciò dedicati della Biblioteca Comunale di Andria, non prevede limiti di età per la partecipazione ed al termine del biennio formativo assicura una competenza professionale nel commercio elettronico e nelle tecniche di vendita innovative per l'omnicanalità distributiva. È necessario possedere un diploma di scuola media superiore e la frequenza è gratuita. Alla fine del biennio c'è un esame di Stato ed il corso ha un numero di partecipanti idoneo a garantire rapporti diretti tra docenti, aziende e corsisti. Proprio il ruolo delle aziende è decisivo e spiega l'alta occupabilità dei corsisti.

Ad organizzare il corso è l'Its Academy PU.MA. che, costituito da istituzioni pubbliche, istituti scolastici superiori, organizzazioni e altri Its pugliesi, si è collocato in prima posizione tra i 10 raggruppamenti che, nei mesi scorsi, si erano candidati da tutta la Puglia, per ottenere il riconoscimento regionale.