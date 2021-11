Corsi gratuiti di inglese e francese al CPIA BAT

Il CPIA BAT, nell'ambito dell'ampliamento della propria offerta formativa e grazie all'organico dell'autonomia, inauguraI corsi si terranno presso la sede centrale di Andria, in Viale dei Comuni di Puglia, 4, a partire dal 6 dicembre e secondo il seguente calendario:- il lunedì dalle 16:00 alle 18:00: corso di inglese, a cura della prof.ssa Daniela Germinario;- il mercoledì, dalle 17:00 alle 19:00: corso di francese, a cura della prof.ssa Francesca Giaconelli.I corsi partiranno da un livello base e si adegueranno, via via, al livello degli iscritti. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo per ciascun corso.Per info, contattare la Segreteria del CPIA BAT: 0883246540 – bamm301007@istruzione.it .Il dirigente scolastico Paolo Farina ha dichiarato: «Sono ben felice di aprire le porte del CPIA BAT alla cittadinanza di Andria e provincia. L'ampliamento dell'offerta formativa del nostro Istituto mira espressamente a far sì che la nostra scuola sia la casa della cultura, aperta a quanti vogliono arricchire il proprio apprendimento formale, non formale e informale in un'ottica di lifelong learning. I corsi di inglese e francese ne sono un esempio – e per questo ringrazio espressamente le docenti Germinario e Giaconelli – ma tanto altro ancora è in cantiere e verrà presto comunicato a quanti hanno ancora voglia e sete di imparare».