Coronavirus, le indicazioni della Asl Bt per chi viene dal nord

Così come indicato dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, tutti i cittadini che rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, sono invitati a comunicare la propria presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere l'esercizio dei poteri di sorveglianza sanitaria, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronicaDevono obbligatoriamente essere indicati:Nome e cognome, data di nascita, Numero telefonico, data di arrivo e località di provenienza;Attività svolta.Le indicazioni ministeriali indicano invece che tutti gli individui che sono transitati e hanno sostato dal 1^ febbraio 2020 nei comuni dicome previsto dall'art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020,di "comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva".