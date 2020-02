Coronavirus: Emiliano in collegamento con Protezione civile nazionale

Continua il lavoro nella sede del Dipartimento Salute della Regione Puglia. Il presidente della Regione Michele Emiliano, insieme al capo dipartimento Vito Montanaro e al dirigente sezione Protezione civile Mario Lerario ha partecipato in video conferenza alla riunione del tavolo nazionale permanente della Protezione civile. Inoltre il presidente ha incontrato il comitato regionale congiunto dei medici di Medicina generale e pediatri di libera scelta per coordinare al meglio il lavoro e lo scambio di informazioni.Intanto, sul portale istituzionale è on-line una sezione dedicata al Coronavirus regione.puglia.it/coronavirus per offrire ai pugliesi un punto di riferimento ufficiale con le informazioni in tempo reale. Sul sito sono disponibili i documenti ufficiali, i comunicati stampa e le indicazioni da seguire. Le pagine saranno costantemente aggiornate.