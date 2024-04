Convocata l'assemblea dei soci della Cooperativa Artigiana di Garanzia

E' stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa Artigiana di Garanzia di Andria. L'assise si terrà in prima convocazione per il 19 aprile 2024, alle ore 8.00, nei locali della Cooperativa stessa, in Andria, via Regina Margherita 84 e – occorrendo - in seconda convocazione per sabato 20 aprile 2024 alle ore 18.30, presso la sala convegni "Pasquale Attimonelli" dell'Hotel dei Pini, in Andria, corso Cavour 194.Si discuterà sui punti messi all'ordine del giorno dal Presidente Cav. Giuseppe Di Vincenzo, ovvero l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, della Relazione sulla gestione e della Relazione del Collegio sindacale; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. A seguire il rinnovo dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Componenti del Collegio Sindacale: determinazione e delibere conseguenti. Infine, della ricorrenza della trentennale convenzione tra Cooperativa e Banca Popolare di Puglia e Basilicata.