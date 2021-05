Convenzione Comune e Guardie Campestri, Losito: "Plauso all'amministrazione comunale, da oggi si volta pagina"

"Una convenzione attesa da tempo e finalmente realizzata". Così Francesco Losito, Direttore della Federazione dei Consorzi di vigilanza campestre di Puglia, all'indomani dell'accordo raggiunto tra il Comune di Andria e il Consorzio Autonomo Guardie Campestri, avvenuto durante la seduta di Giunta del 28 aprile scorso."Ritengo doveroso - precisa Losito - ringraziare e complimentarmi con l'amministrazione comunale tutta ed il sindaco Bruno, per questa importante intesa, purtroppo mai condivisa dalle precedenti amministrazioni e presente già in altri comuni pugliesi. Oggi finalmente raggiunta anche nella città di Andria".La collaborazione tra i due enti è finalizzata a vigilare sull'abbandono dei rifiuti, a fare supervisione sull'ordinanza anti xylella, a segnalare e/o individuare incendi, auto oggetto di furto, comunicare strade di campagna dissestate e molto altro ancora."Da oggi si volta pagina - commenta il Direttore della Federazione - Il Comune di Andria ha accolto la nostra proposta ritenendo il Consorzio delle Guardie Campestri una risorsa reale e concreta a favore dell'intera comunità, un bene di tutti"."Questo traguardo è solo un primo passaggio verso un percorso più complesso: occorre a questo punto intensificare le sinergie sul campo.Per farlo si potrebbero attuare Programmi operativi sulla Sicurezza, chiedendo anche l'intervento del Gal, in modo da contrastare in maniera mirata i fenomeni di illegalità e di esclusione sociale su tutto il territorio e in particolare nelle aree rurali" - conclude Francesco Losito.