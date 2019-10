Convegno su “L’utilizzo della risorsa idrica e dei reflui” presso il chiostro di San Francesco

Si parlerà de" nella conferenza organizzata dall'Associazione dei produttori "Biol Italia", dal C.I.Bi. -Consorzio Italiano per il Biologico, dal Consorzio "Puglia Natura" e da Biolitalia, inUn importante evento tecnico/informativo, dedicato al tema degli aggiornamenti sulle opportunità nell' agricoltura biologica e sulla pratica dei mezzi tecnici, con l'obiettivo di informare sulle novità normative e tecnologiche in agricoltura, per la difesa e la valorizzazione della sostenibilità.All'incontro interverranno:● Arturo Casieri (UNIBA): Agricoltura sociale in agricoltura● Claudio Cocozza (UNIBA-DISSPA): Gestione della fertilità del suolo e riutilizzo delle biomasse● Salvatore Camposeo (UNIBA): Sostenibilità in olivicoltura● Giacomo Giannoccaro (UNIBA - DISAAT): Efficienza economica in agricoltura e risorse idricheModera: Gaetano Paparella, responsabile del C.I.Bi. s.r.l., Consorzio Italiano per il Biologico.