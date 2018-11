Controllo del territorio da parte della Polizia di Stato

Sono stati due giorni di intenso lavoro per la Polizia di Stato di Andria.Nell'ambito di alcuni servizi predisposti dal locale Dirigente di P.S, d'intesa con il Questore di Bari, personale del nucleo prevenzione crimine "Puglia" con i colleghi della squadra "Volanti" del Commissariato della P.S. di Andria, hanno effettuato una serie di controlli e verifiche sull'intero territorio comunale.Sono state riscontrate le posizioni di numerosi sorvegliati speciali e detenuti agli arresti domiciliari, mentre somno state effettuate perquisizioni in alcuni circoli ricreativi e luoghi di abituale ritrovo di delinquenza. Al momento non trapelano risultati sulle verifiche effettuate e più in generale sull'attività di polizia di prevenzione e sulle irregolarità riscontrate. Numerose le contravvenzioni elevate al Codice della strada.Questa attività da parte della Polizia di Stato si intensifica nel periodo che precede le festività natalizie, quando fisiologicamente aumenta il numero dei reati contro il patrimonio.In uno di questi servizi, un automobilista, di ritorno dallo stadio comunale, dove si era giocata la partita di calcio con il Bitonto, è incappato in un posto di blocco. Vicino al posto di guida aveva una grossa mazza da baseball: l'uomo è stato denunciato a piede libero mentre la mazza è stata sequestrata.