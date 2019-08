Controlli in serata da parte di Polizia di Stato e Polizia Locale

Sera di controlli perche inhanno portato a compimentoatti ad assicurare una maggiore presenza delle Forze dell'ordine nella nostra città.Le operazioni, che si inseriscono nel quadro dellesono consistite in interventi sia atti alquest'ultima uno dei mezzi con i quali i pusher si riforniscono tempestivamente (motorini e biciclette elettriche) e spacciano in città sostanze stupefacenti, anche in luoghi distanti tra loro.Da primissime indiscrezioni, ladal primo pomeriggio ha effettuato perquisizioni e controlli nei confronti di pregiudicati, sorvegliati speciali e soggetti detenuti agli arresti domiciliari. Un importante. Sequestrati ancheAl momento non trapelano conferme circaAl vaglio ci sarebbero le posizioni anche diun 86enne gravato di alcuni precedenti penali)che da primi riscontri sarebbero coinvolti nel mercato dello spaccio, adibendo a tale illecito traffico le proprie abitazioni.Nel frattempo, nelsono stati effettuati dei controlli da parte dellariguardo numerosi centauri ed automobilisti e sono state elevate anche alcune contravvenzioni al Codice della Strada. Verifiche sono state anche compiute nei confronti di numerosiche specie la sera scorazzano a velocità sostenute nelle zone pedonali, incuranti di quanti vi transitano a piedi.