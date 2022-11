Controlli della PS in depositi ferrosi, alla ricerca dei ladri dell'oro rosso

L'intervento su tutto il territorio della Bat per scongiurare il verificarsi dell'asportazione del materiale ferroviario, come accaduto più volte anche ad Andria sulla tratta della Ferrotranviaria

Diverse decine di persone controllate, 6 ispezioni effettuate a depositi di materiale ferroso, 10 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia la Basilicata ed il Molise del posto Polfer di Barletta impegnati, diverse pattuglie dislocate lungo le tratte ferroviarie nelle zone più sensibili: è questo il bilancio dell'operazione "Oro Rosso" che, periodicamente viene disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria su scala nazionale, lo scopo è quello di contrastare il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. Episodi che hanno interessato nei mesi scorsi anche il territorio di Andria per la tratta gestita da Ferrotranviaria.

L'attività preventiva permette di scongiurare gli episodi di asportazione del pregiato materiale utilizzato in ferrovia per alimentare la circolazione dei treni, evitando pesanti ripercussioni sulla regolarità dei trasporti e disagi al servizio viaggiatori.