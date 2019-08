Continua la campagna antincendio boschivo 2019 da parte del Nucleo Volontari Città di Andria

Due interventi nel giro di pochi giorni, il primo è avvenuto il giorno 19 agosto alla contrada Sperlungano-Piana Padula e il secondo il 21 agosto, alla contrada Posta di Grotta, interventi A.I.B. (Antincendio Boschivo) su richiesta della Centrale Operativa del Dipartimento Protezione Civile Regione Puglia.Sul posto sono intervenuti prima i volontari dell'N.V.C.A. e il personale dell'A.R.I.F. (Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali), per mettere in sicurezza la zona e spegnere le fiamme, partite dal bordo strada. Successivamente sono giunti i Vigli del Fuoco che hanno soffocato ogni focolaio, mentre i volontari di Protezione Civile hanno proseguito nelle operazioni di bonifica.Per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e per adottare tutte le iniziative necessarie atte a prevenire e fronteggiare questo fenomeno, il Nucleo Volontariato Città di Andria di Protezione Civile, con operatori addestrati con diversi livelli di responsabilità e con mezzi adibiti per l'uso, hanno posto in essere importanti azioni volte al superamento delle criticità riscontrate.Un ringraziamento particolare a tutti coloro che con grande impegno e professionalità si sono e si stanno prodigando in questi giorni è stato espresso dal presidente dell'N.C.V.A dr. Giuseppe Fucci, il quale ha precisato che "i volontari mantengono costantemente alta l'attenzione nei servizi di antincendio boschivo e quello di protezione civile, ponendo in essere importanti protocolli di intervento, ciò da consentire sorveglianza, avvistamento ed allarme, nonché , attese le condizioni di pericolo, quelle di spegnimento degli incendi".