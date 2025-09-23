Consiglio Comunale: si torna in aula il 25 settembre ed il 6 ottobre

,

Il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, all'esito della Conferenza di capigruppo, ha ritenuto di dover convocare il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinariain un'unica convocazione per il giornoper discutere l' Approvazione Bilancio Consolidato 2024, e per ilcon il seguente ordine del giorno:1) Interrogazioni ed interpellanze (n. 4)2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: "Digitalizzazione in formato vettoriale delle tavole di zonizzazione del Piano Regolatore Generale di Andria, nel sistema di proiezione cartografica della Carta Tecnica Regionale, e correzione di meri errori materiali contenuti nella cartografia, ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, della L.R. Puglia n.20 del 27/07/2001 e successive modifiche ed integrazioni." (prot. n.0076232 del 23.07.2025)3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: "Adeguamento del PRG al PPTR – Delibera di adozione ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e dell'art. 97, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR." (prot. n. 0078443 del 30.07.2025)4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni)" (prot. n. 0080938 del 06.08.2025)5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale su riconoscimenti di n. 6 debiti fuori bilancio6) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: "Variazione delle NTA del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, ai sensi dell'art. 12, comma 3 lett. e), lett. e)bis, lett. e)quater, e comma 3-bis, della L.R. Puglia n.20 del 27/07/2001 e successive modifiche ed integrazioni." (prot. n. 0076206 del 23.07.2025).Queste invece le interrogazioni ed interpellanze (n. 4):1) Interrogazione urgente: Situazione concernente la gestione degli impianti sportivi comunali oggetto di convenzione n. 16 del 03/09/2024 tra Comune di Andria e ASD Polisportiva Città di Andria. (presentata dai Consiglieri Luigi Del Giudice, Nino Marmo, Marcello Fisfola e Donatella Fracchiolla – prot. n. 0074033 del 18.07.2025)2) Interpellanza urgente: Lavori di realizzazione di ciclovie urbane. (presentata dal Consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Barchetta – prot. n. 0093354 del 17.09.2025)3) Interpellanza urgente: Situazione congestione traffico veicolare in zona Largo Torneo. (presentata dal Consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Barchetta – prot. n. 00993356 del 17.09.2025)4) Interrogazione urgente: Richiesta di chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative alla "Grande festa in piazza con Andrea Sannino" svoltasi in data 23 maggio 2025 presso Piazza Vittorio Emanuele II nonché agli spettacoli pubblici tenuti in occasione della manifestazione "Il Tempo dei Piccoli" nelle date dal 18/06/2025 al 21/06/2025, presso Piazza Vittorio Emanuele II. (presentata dai Consiglieri Luigi del Giudice, Marcello Fisfola, Donatella Fracchiolla e Nino Marmo – prot. n. 0093358 del 17.09.2025)I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.