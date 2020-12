Concorso per 162 collaboratori amministrativi, gestisce la Asl Bat

Nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 1 dicembre è stata pubblicata la riapertura dei termini del concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di 162 collaboratori amministrativi per tutta la Regione Puglia. Il concorso è gestito dalla Asl Bt: i termini per la presentazione della domanda scadono il 2 gennaio 2021.

Link al bando: