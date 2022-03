Concorso infermieri e stabilizzazione: ordine e sindacati fanno fronte comune

La necessità di rendere chiare ed univoche le previsioni e le modalità di reclutamento di Infermieri necessari per colmare i fabbisogni pianificati dalle aziende sanitarie pugliesi e tutte le misure idonee e necessarie per conferire certezze lavorative agli Infermieri Pugliesi in ogni loro ambito di attività.

Istituzione dell'Infermiere di famiglia e comunità con particolare riferimento agli obiettivi e finalità cui agli obiettivi del PNRR.

Stato dell'arte dell'offerta formativa delle Università pugliesi per il corso di laurea in Infermieristica.

«Proficuo e costruttivo», definiscono dall'ordine degli infermieri il "faccia a faccia" tenuto nella tarda serata di ieri tra i Presidenti degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e le segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali del comparto sanità maggiormente rappresentative della Puglia (FP/CGIL, CISL/FP, UIL/FPL, FIALS, FSI e NURSING-UP) con l'apertura di un tavolo di confronto permanente.Gli argomenti presi in esame nell'ambito del quadro d'insieme delle criticità che presenta il Sistema Sanitario Regionale, hanno riguardato in particolare:«Abbiamo consegnato alle OOSS tutte le criticità che abbiamo riscontrato nel SSR pugliese che vedono coinvolti i cittadini nell'accesso alle cure e il lavoro degli Infermieri nella quotidianità, esortandoli ad azioni comuni e concrete per migliorare il quadro d'insieme e rendere il SSR più efficiente ed efficace – affermano all'unisono i Presidenti degli Ordini Infermieristici Pugliesi – Siamo pronti a sostenere le nostre ragioni pretendendo ascolto dal Governo Regionale sulle problematiche evidenziate, garantendo la nostra disponibilità a iniziative forti che vanno in questa direzione. Ora si aspetta risposta dalle OO. SS», fanno sapere dall'ordine degli infermieri.