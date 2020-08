Con Giovanna Bruno Sindaco di Andria per il ripristino di alcuni servizi essenziali per la collettività

L'esperienza di "Scossa Civica" prosegue a sostegno della candidata sindaco Giovanna Bruno, sia come gruppo di azione politica e sia attraverso il coinvolgimento diretto di propri esponenti, candidati nelle liste elettorali del PD e di Andria Lab 3 che fanno parte della coalizione. Rimanere ai margini dell'agone politico è un lusso che non possiamo permetterci. In quanto attivisti civici, sentiamo l'urgenza di essere presenti e presidiare alcune tematiche per noi salienti. Le possibilità di dialogo e cooperazione che si sono aperte in questi mesi, ci hanno motivati a investire le nostre migliori energie per non essere semplici rappresentanti di singole istanze, ma attivi operatori di innovazione.Insieme alla coalizione stretta intorno a Giovanna Bruno abbiamo contribuito ad elaborare un programma che intende cancellare la vecchia esperienza amministrativa e proporre modelli virtuosi di gestione della cosa pubblica. Scossa civica, attraverso i propri esponenti candidati, intende tra l'altro promuovere immediatamente alcune specifiche azioni amministrative di grande impatto:1) eliminazione del progetto della nuova bretella della SP 2, utilizzando i fondi ottenuti nella manutenzione e messa in sicurezza del tracciato esistente;2) avvio dei processi finalizzati a dotare Andria di strumenti adeguati (Piano Urbanistico Generale PUG, e Piano Urbano della Mobilità Sostenibile); per contrastare il consumo di suolo, per rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, per garantire un innalzamento esponenziale della qualità urbana, paesaggistica e culturale, attraverso operazioni di forestazione urbana, potenziamento di aree verdi, recupero del centro storico, del sistema idrogeomorfologico (Gurgo, lame, Fiume Aveldium, Lagnone Santa Croce), e dei beni culturali (siti archeologici di Monte Santa Barbara e Monte Faraone);3) avvio di una riorganizzazione degli uffici per facilitare l'attuazione immediata delle grandi opportunità di rigenerazione e riqualificazione offerte dal Green New Deal (programma Next Generation EU, ecobonus e sismabonus, decreto semplificazioni 2020);4) avvio di un nuovo servizio di igiene che migliori la qualità urbana e restituisca ai cittadini i vantaggi economici derivanti dalla raccolta differenziata;5) ripristino di alcuni servizi essenziali cittadini (asilo, trasporto, strutture sportive, ecc.)attraverso l'affidamento in economia della loro gestione alla Multiservizi;6) attuazione di un programma di affidamento di servizi culturali, degli spazi di aggregazione, dei servizi turistici, agevolando forme di gestione e/o autogestione con il coinvolgimento diretto delle realtà più virtuose del mondo giovanile, associativo e professionale;7)avvio di un programma di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza delle valenze territoriali, finalizzato a supportare l'offerta di servizi turistici, a far conoscere e promuovere il territorio, a rilanciare i settori tradizionali e sostenere quelli innovativi;8) avvio di una nuova stagione di coinvolgimento dei cittadini nella città attraverso istituiti di partecipazione che consentano ai cittadini di proporre, votare e co-progettare opere pubbliche finalizzate con il bilancio dell'amministrazione.Dieci anni di malgoverno non possono essere cancellati, ma i cambiamenti partono sempre con qualcuno che si alza in piedi e muove il primo passo in avanti.I nostri candidati sono:- Ambrogio Lamesta (Andria Lab 3)- Michele Miracapillo (Andria Lab 3)- Rossella Miracapillo (Andria Lab 3)- Rino Zagaria (Andria Lab 3)- Michele di Candia (PD)- Carmela Ficarazzo (PD)- Michele di Lorenzo (PD)- Nadia Pistillo (PD)