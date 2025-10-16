Comunità energetiche rinnovabili: convegno mercoledì 22 ottobre ore 17 al Chiostro di San Francesco

locandina locandina

E' in programma mercoledì, nella sala Chiostro San Francesco, un incontro pubblico sul temaL'incontro a cura del Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica, servirà per presentare gli avvisi pubblici regionali relativi.A relazionare saranno: Gianna Elisa Berlingerio, Direttora Dipartimento Sviluppo Economico su "Strategie Regionali per la Transizione Energetica e lo Sviluppo Economico locale"; Francesco Corvace, Dirigente Sezione Transizione Energetica e Ivana Caputo, Responsabile Sub-Azioni 2.2.1 e 2.3.1 PR PUGLIA FESR- FSE+ 2021/2027 "Avviso Pubblico PR Puglia FESR-FSE+2021-2027 a sostegno della costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)"; Pres. Carmelo Rollo, Presidente LEGACOOP Puglia su "Il ruolo delle Cooperative di Comunità nella costruzione delle CER"; Claudia Claudi, Dirigente Sezione Politiche per lo Sviluppo delle Aree Produttive Industriali su "Avviso Pubblico: manifestazione di interesse per la mappatura delle opportunità Insediative e di investimento in Puglia".I lavori saranno introdotti dal Sindaco di Andria e dall'Assessore comunale alla Qualità della Vita. La giunta comunale, lo scorso 6 ottobre, ha deliberato un atto di indirizzo ai fini della presentazione di istanza per il finanziamento di una proposta progettuale inerente l'avviso regionale per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.Con l'Avviso 155/2025, infatti, la Regione Puglia agevolando la costituzione delle CER persegue anche l'obiettivo di rafforzare la produzione distribuita, lo scambio e l'accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, promuovere l'autoconsumo collettivo, incoraggiare nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, nonché favorire l'accettabilità sociale delle fonti e degli impianti di produzione di energie rinnovabili; da ultimo, contrastare la povertà energetica.Una scelta che è in linea con un altro obiettivo che la città di Andria si è data: l'approvazione, nel mese di febbraio 2025 da parte del Consiglio Comunale, del PAESC (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) della città di Andria, il quale prevede l'attuazione di un insieme sistematico di misure di mitigazione e azioni di adattamento che permetterebbero per la città medesima il raggiungimento dell'obbiettivo, entro il 2030, della riduzione del 55% delle emissioni di CO2 rispetto al livello attuale.L'Avviso 155/2025 rappresenta per il Comune di Andria, quindi, un'importante occasione per il reperimento dei fondi per il perseguimento dei seguenti obbiettivi di natura ambientale ed economico-sociale.