Giornata delle api
Giornata delle api
Territorio

Clima, le api, sentinelle della salute: In Puglia 14 kg ad alveare

A sottolinearlo è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati relativi alla produzione del miele in Puglia

Puglia - mercoledì 28 gennaio 2026 5.19 Comunicato Stampa
Monitorare la salute delle api senza interferire con l'attività delle arnie è oggi possibile grazie all'analisi del Dna presente nel miele, uno strumento prezioso per tutelare un patrimonio di quasi 32.000 alveari e 13.000 sciami di api, essenziali per l'equilibrio dell'ecosistema e per la conservazione della biodiversità. A sottolinearlo è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati relativi alla produzione del miele in Puglia, pari a 14 kg ad alveare nel 2024, richiamando i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PLoS One, condotto da ricercatori del CREA Agricoltura e Ambiente nell'ambito di due progetti europei.

Tradizionalmente, il monitoraggio dei patogeni nelle api richiede il campionamento diretto degli insetti, una pratica invasiva che comporta la raccolta di numerosi esemplari. Lo studio dimostra invece come le tecniche molecolari basate sull'analisi di Dna e Rna ambientali possano utilizzare il miele come bioindicatore affidabile dello stato di salute delle colonie. L'analisi di 679 campioni italiani ha rilevato otto diversi patogeni nel 97,5% dei casi, permettendo di valutare diffusione, carico e co‑presenza dei patogeni in relazione a tipo di miele, regione e area geografica.

In Puglia, dove operano 1.070 aziende apistiche, la produzione è estremamente variegata, dal miele di mandorle e agrumi, alle clementine, fino a rosmarino, timo, fiordaliso, sulla, eucalipto, coriandolo, trifoglio e millefiori. Cresce anche la presenza di donne e giovani imprenditori alla guida delle aziende apistiche. Le api svolgono un ruolo cruciale per l'ecosistema e per la biodiversità: oltre il 70% delle specie vegetali dipende dagli insetti impollinatori, e tre colture alimentari su quattro richiedono l'impollinazione per garantire resa e qualità, tra cui mele, pere, fragole, ciliegie, cocomeri e meloni (FAO).

La salute delle api è una priorità assoluta – sottolinea Coldiretti Puglia – perché il loro declino rappresenta una minaccia reale per la biodiversità e per l'agricoltura. Il miele pugliese non è solo un alimento: è una sentinella della qualità ambientale e della biodiversità della nostra regione.

Il mercato del miele italiano è però sempre più sotto pressione, a causa di una quota crescente di prodotto proviene da Paesi extra‑UE anche nel 2025, con costi di produzione più bassi e standard di controllo differenti, fenomeno che può penalizzare le produzioni nazionali, soprattutto in anni caratterizzati da stress climatici e cali produttivi. Per questo Coldiretti Puglia ribadisce l'importanza di verificare sempre l'origine in etichetta del miele acquistato e invita a privilegiare il Made in Italy, preferibilmente acquistato direttamente dai produttori, nelle aziende agricole, negli agriturismi o nei mercati di Campagna Amica. In questo modo si sostiene l'apicoltura locale, si preserva la qualità del prodotto e si difende un settore strategico per la biodiversità e per l'agricoltura regionale.
  • coldiretti
  • ambiente
Stop alle barriere architettoniche, per eliminarle ci sono dei contributi
28 gennaio 2026 Stop alle barriere architettoniche, per eliminarle ci sono dei contributi
Carta d’identità, disservizi ad Andria: appuntamenti introvabili e code all’alba
28 gennaio 2026 Carta d’identità, disservizi ad Andria: appuntamenti introvabili e code all’alba
Altri contenuti a tema
Contro i malanni di stagione, bene la scorta naturale di vitamina C Contro i malanni di stagione, bene la scorta naturale di vitamina C Gli agrumi sono protagonisti anche degli antichi rimedi contadini, come il mal di gola, tosse e raffreddore
Coldiretti Puglia, chiede più controlli e stop alle importazioni sleali. Da olio a ortofrutta Puglia a rischio Coldiretti Puglia, chiede più controlli e stop alle importazioni sleali. Da olio a ortofrutta Puglia a rischio A Strasburgo, in corteo fino al Parlamento Europeo, oltre mille soci agricoltori anche dalla Puglia
Clementine: bilancio amaro con crollo produzione (-50/60%) e prezzi bassi Clementine: bilancio amaro con crollo produzione (-50/60%) e prezzi bassi Coldiretti Puglia: "Subito piano agrumicolo regionale"
Abitudini alimentari: più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche Abitudini alimentari: più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche Lo rivela un’indagine di Coldiretti Puglia
Settore vitivinicolo: quasi 30 mln di euro assegnati alla Puglia Settore vitivinicolo: quasi 30 mln di euro assegnati alla Puglia "Il comparto vitivinicolo italiano – sottolinea Coldiretti – rappresenta uno dei pilastri dell’economia agroalimentare nazionale"
Olio, Coldiretti Puglia: UE spalanca porte a import da Tunisia ma chiude gli occhi sui controlli Olio, Coldiretti Puglia: UE spalanca porte a import da Tunisia ma chiude gli occhi sui controlli L'olio extra vergine d'oliva made in italy sotto attacco
Maltempo, Coldiretti Puglia: gelate mandano in fumo carciofi, broccoli e cavoli in campo Maltempo, Coldiretti Puglia: gelate mandano in fumo carciofi, broccoli e cavoli in campo Quanto sta accadendo rappresenta l’ennesima conferma degli effetti dei cambiamenti climatici nella regione
Acqua, Coldiretti Puglia: neve e pioggia possono salvare l'agricoltura dalla siccità Acqua, Coldiretti Puglia: neve e pioggia possono salvare l'agricoltura dalla siccità Ad oggi gli invasi nel foggiano che contengono solo 58 milioni di metri cubi d’acqua
Tribunale di Trani: “Autismo, le carenze di personale non possono negare le cure”
28 gennaio 2026 Tribunale di Trani: “Autismo, le carenze di personale non possono negare le cure”
Festa Madonna di Lourdes e XXXIV giornata mondiale del malato
28 gennaio 2026 Festa Madonna di Lourdes e XXXIV giornata mondiale del malato
Canosa di Puglia intende dedicare un ex cinema a Lino Banfi
28 gennaio 2026 Canosa di Puglia intende dedicare un ex cinema a Lino Banfi
Da Andria una mano tesa a Niscemi
27 gennaio 2026 Da Andria una mano tesa a Niscemi
Apre il nuovo mercato generale ortofrutticolo di via della Costituzione: le foto della prima giornata
27 gennaio 2026 Apre il nuovo mercato generale ortofrutticolo di via della Costituzione: le foto della prima giornata
Anomalia tecnica, traffico di Ferrotramviaria bloccato alle porte di Bari
27 gennaio 2026 Anomalia tecnica, traffico di Ferrotramviaria bloccato alle porte di Bari
Un albero e una targa per la Shoah: Andria affida la Memoria alle radici
27 gennaio 2026 Un albero e una targa per la Shoah: Andria affida la Memoria alle radici
Solidarietà e inclusione: una giornata contro la violenza di genere, bullismo e disabilità
27 gennaio 2026 Solidarietà e inclusione: una giornata contro la violenza di genere, bullismo e disabilità
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.