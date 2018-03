Circolo Lettori: stasera al via la rassegna musicale

Nata dall'esigenza di restituire alla città una vitalità musicale che sembra ormai persa, la rassegna si propone di seminare, come fossimo in un ideale maggese musicale, il nocciolo della buona musica, d'autore e indipendente. È solo un inizio, vedremo dove questo percorso ci porterà.Giovedì 1° Marzo alle ore 21:00 si esibirà la prima band della rassegna: Ovest di Tahiti.Ingresso con contributo volontario.Ovest di Tahiti nasce ad Andria nell'agosto 2015 da un'idea di Luigi Lafiandra (voce, chitarra acustica). Il gruppo compone musica inedita le cui ispirazioni principali provengono dal pop, dal cantautorato italiano e internazionale, dal rock in tutte le sue sfaccettature.Ne fanno parte Luigi Lafiandra, Francesco Porro (chitarra elettrica), Lorenzo Coratella (batteria, percussioni) e Vincenzo Carbutti (basso).Partecipa all'esserEPerfetto Contest 2015/16 a Bari, dove ottiene il 2° posto tra le 70 band partecipanti e provenienti da tutta la Puglia, vincendo la produzione di un singolo e di un videoclip.Collabora inoltre alla colonna sonora del film "Morsi" prodotto dal liceo Nuzzi di Andria, per la regia di Riccardo Cannone.Ad agosto del 2016 vince lo Young Art Fest 2016 di Capurso (BA) guadagnandosi la produzione di un videoclip girato da un regista professionista.Sul palco dell'Estate Altamurana 2016 si esibisce di fronte a un pubblico partecipe di 500 persone.Ad ottobre 2016 vince il Premio Morris Maremonti a Bari.Applauditissimo nelle sue prime esperienze live in palchi, pub e librerie, in piazza e in strada.Membri del gruppoLuigi Lafiandra (voce, chitarra acustica)Francesco Porro (chitarra elettrica)Vincenzo Carbutti (basso)Lorenzo Coratella (batteria, percussioni)