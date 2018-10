Cibo a km 0 per le mense pubbliche, accordo tra Coldiretti e Ladisa

Coldiretti Puglia rappresenta ben oltre 50mila aziende agricole regionali e valorizza l'agricoltura come risorsa economica, umana ed ambientale. Si pone l'obiettivo di garantire alle imprese agricole opportunità di sviluppo in un quadro di piena integrazione dell'agricoltura con gli interessi economici e sociali del Paese, sviluppando un dialogo aperto e intenso con il cittadino consumatore.



Ladisa srl è un'azienda di ristorazione che si colloca tra i principali player del settore. Produce oggi oltre 23 milioni di pasti e dà lavoro a circa 4000 persone, è presente in Scuole, Università, Ospedali, Ministeri, Forze dell'Ordine, Forze Armate, Enti pubblici in genere. L'Azienda è presente da Sud a Nord in 17 regioni servendo complessivamente oltre 700 strutture in tutta Italia.

La firma dello storico accordo avverrà alle ore 10,30, presso la sede di Coldiretti Puglia (Via Amendola 205/3) alla presenza dei 'testimonial' dell'accordo, i 'sigilli' di Coldiretti e Campagna Amica, il patrimonio agricolo e agroalimentare mirabilmente coltivato e tutelato dai contadini custodi nelle campagne di tutta la Puglia.