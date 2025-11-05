Da sinistra Sicolo, La Pietra e Losito
Cia e Italia Olivicola: "Settore olivicolo sotto attacco delle speculazioni"

All'incontro presente anche l'avvocato andriese Francesco Losito

Andria - mercoledì 5 novembre 2025 13.32
La Puglia olivicola sotto l'attacco di speculazioni, olio contraffatto e spacciato per extravergine, prezzi anomali: l'inizio della campagna olivicola, nella regione leader per quantità e qualità prodotta, è fortemente esposto ai rischi che derivano dalla concorrenza sleale e da un anomalo abbassamento dei prezzi dovuto a manovre speculative. A lanciare l'allarme sono Italia Olivicola e CIA Agricoltori Italiani di Puglia. Per questo motivo ieri, martedì 4 novembre, il presidente di Italia Olivicola e di Cia Puglia, Gennaro Sicolo, insieme a Francesco Losito di CIA Bat, ha incontrato a Roma Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario all'Agricoltura.

"Nel corso dell'incontro", ha spiegato Sicolo, "abbiamo manifestato al sottosegretario le crescenti preoccupazioni del settore olivicolo-oleario rispetto ai rischi che il mercato dell'olio sia condizionato artatamente e in modo illegale. Abbiamo chiesto un deciso intervento del Governo per rafforzare le azioni di controllo e contrasto contro fenomeni speculativi e criminali che minacciano di alterare il mercato con gravi conseguenze sui nostri produttori e rischi elevati per la salute dei consumatori".
