Chiusa la provinciale Andria Canosa a causa di un camion uscito di strada, carico di legname

Momenti drammatici questa sera, mercoledì 15 dicembre, sulla strada provinciale 2, direzione da Canosa di Puglia verso Andria, chiusa al traffico per rimozione di un autoarticolato carico di legname uscito fuori strada e rimasto in bilico sulla scarpata della carreggiata, che rischia di ribaltarsi.Sul posto gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria e la ditta di soccorso stradale Scaringella SRL che sta operando, per tentare di recuperare mezzo e carico. Le operazioni sono molto complesse e pericolose.Solo alle 22.15, dopo il recupero del pesante automezzo la strada è stata riaperta al traffico.