Chi è e quali incarichi ha già ricoperto don Mimmo Basile, di Andria il primo vescovo di Papa Leone XIV

L’annuncio è stato dato a mezzogiorno oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Guiderà la Diocesi di Molfetta

Andria - venerdì 9 gennaio 2026 14.26
Il Rev. Mons. Domenico Basile, per tutti don Mimmo è nato ad Andria il 3 giugno 1966. Compie gli studi filosofico-teologici in preparazione al sacerdozio presso il Seminario Diocesano di Andria e successivamente presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI". Il 14 settembre 1991 è ordinato presbitero per la Diocesi di Andria. Ha ottenuto la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Università Lateranense.

Il Santo Padre lo ha nominato Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Don Mimmo, presbitero della Diocesi di Andria, finora Vicario Generale della Diocesi. Un pugliese primo vescovo di Leone XIV, resterà in Puglia.

L'annuncio è stato dato a mezzogiorno oggi, venerdì 9 gennaio 2026, dalla sala stampa Vaticana e in contemporanea nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

A dar l'annuncio della nomina, a Andria nella Chiesa del Carmine, è stato il Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi.

Ecco i suoi incarichi:
  • 1991-1993 Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Andria.
  • 1993-2001 Educatore presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese.
  • Dal 1999 Membro del Consiglio Presbiterale diocesano.
  • 2001-2007 Direttore del Servizio diocesano di Pastorale Giovanile.
  • 2001-2016 Parroco della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Andria.
  • 2011-2024 Assistente diocesano del Settore Adulti di Azione Cattolica.
  • Dal 2011 Assistente unitario diocesano di Azione Cattolica.
  • Dal 2016 Direttore della Biblioteca e dell'Archivio diocesani.
  • Dal 2016 Membro del Collegio dei Consultori.
  • 2016-2022 Padre Spirituale presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese.
  • Dal 2019 Direttore dell'Ufficio diocesano per i Beni Culturali e l'Edilizia di culto.
  • Dal 2021 Vicario Generale della Diocesi di Andria.
  • Dal 2024 Assistente unitario regionale di Azione Cattolica.
La prima nomina di un nuovo pastore nella Penisola arriva dopo la chiusura del Giubileo e dopo il Concistoro che si è tenuto mercoledì e giovedì.
