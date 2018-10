Castel del Monte questa sera su “Marco Polo TV”

Stasera, 3 ottobre, alle 20:55, i siti patrimonio dell'Unesco della Regione Puglia sbarcheranno su Marco Polo TV (canale 222 DTT – 810 Sky).In prima serata su Marco Polo TV protagonisti saranno il Castel del Monte di Andria, il santuario di san Michele arcangelo di Monte san Michele e i Trulli di Alberobello.Per il servizio della puntata odierna della trasmissione "Il Bel Paese" hanno contribuito alla realizzazione le Pro Loco Unpli di Andria, Monte sant'Angelo e Alberobello."Ancora una volta le Pro Loco pugliesi si impegnano con passione e dedizione per promuovere le belezze dei loro territori", spiega Rocco Lauciello, presidente comitato regionale delle Pro Loco Unpli di Puglia, "e con questa collaborazione mediatico-culturale lo fa mettendo in mostra i tre gioielli pugliesi più noti in tutto il mondo".Sarà avanzata dall'Unpli Puglia nei prossimi giorni la proposta di rendere Castel del Monte di Andria sede dell'associazione nazionale.