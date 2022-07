Camere di Commercio Bari/Bat e Lecce pagano i ristori economici a favore degli ambulanti

Buone notizie per gli operatori mercatali. Le Camere di Commercio Bari/Bat e di Lecce stanno pagando i ristori economici a favore degli ambulanti.A darne notizia è CasAmbulanti, attraverso il Presidente CasAmbulanti Salento, Francesco Fitto: "Un segnale che non compensa tutte le sofferenze patite dalla categoria, soprattutto dai fieristi che sono rimasti completamente fermi per quasi due anni ma il dato di fatto è che per la prima volta nella storia la categoria degli ambulanti viene riconosciuta dalla Regione Puglia quale categoria professionale quindi abilitata a percepire ristori che mai erano stati elargiti prima d'ora. Questo è il risultato di un impegno costante e senza sosta dell'intero Sistema di Rappresentanza. In quel sistema CasAmbulanti, con tutto il suo Team tecnico e sindacale, si è guadagnata un posto in prima linea. Un posto che non abbiamo mai abbandonato e che ci ha portati a questi risultati. Siamo stanchi, affaticati, talvolta molto delusi ma per niente rassegnati".Il Rappresentante del Settore Fieristi, Marco Giuri, ha espresso preoccupazione affermando: "purtroppo non siamo fuori dalla pandemia e sono molto preoccupato per il clima di incertezza che ci circonda. Abbiamo solo voglia di lavorare. Il sostegno alla Categoria va bene ma vogliamo certezze sul nostro futuro".