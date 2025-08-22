Capelli
Attualità

C'è un nuovo regolamento per l'acquisto di parrucche per pazienti oncologici

Ecco tutti i dettagli diffusi dalla Asl Bat dopo la decisione della Regione Puglia

Andria - venerdì 22 agosto 2025 15.30
La Regione Puglia ha emanato un nuovo Regolamento in materia di contributi per l'acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici. Il regolamento disciplina le modalità di erogazione dei contributi in favore delle Aziende Sanitarie Locali per il rimborso dei costi sostenuti da pazienti affetti da alopecia di origine tumorale o scaturente da altra malattia certificata da un medico specialista.
In particolare, sono stati ampliati i beneficiari dei contributi per l'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici, includendo anche i malati tumorali in fase di recidiva dopo ventiquattro mesi dalla prima richiesta, e i soggetti affetti da alopecia, indipendentemente dalla causa.
Il fondo regionale per il 2025 ammonta a 450mila euro, di cui 300mila euro destinati a chi affronta trattamenti chemioterapici; 100mila per pazienti con recidive tumorali e 50mila euro per persone colpite da alopecia causata da altre malattie certificate. Ogni residente in Puglia può presentare domanda di accesso al contributo sulla base di un format di domanda unico regionale e reso disponibile alle Aziende sanitarie pugliesi, alle Aziende ospedaliere e agli Irccs pubblici e privati del Servizio sanitario regionale, al fine di favorire la più ampia e diffusa informazione dei cittadini pugliesi.
Alla voce "Contributi - Dipartimento dei Distretti" in "Assistenza" al link https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/ufficio-rimborsi è possibile consultare il nuovo modulo di domanda e il Regolamento per la concessione dei contributi a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e a favore di persone affette da alopecia, attuativo della legge regionale n.8 del 2 maggio 2017 7 e successiva modificazioni ed integrazioni.
Le istanze devono necessariamente essere protocollate alternativamente:
o A mezzo pec all'indirizzo protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it;
o A mani presso l'Ufficio Protocollo sito ad Andria in Via Fornaci n.201 oppure con raccomandata a/r.
