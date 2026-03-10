carabinieri
carabinieri
Cronaca

Blitz dei Carabinieri nell’Alta Murgia: scoperti depositi di auto rubate cannibalizzate

I veicoli sono stati trovati in condizioni di totale disassemblaggio

Andria - martedì 10 marzo 2026 9.44 Comunicato Stampa
Una massiccia attività di rastrellamento, coordinata dal Comando Provinciale BAT, ha inferto un duro colpo alla filiera del riciclaggio di veicoli nel nord barese. I Carabinieri della Compagnia di Andria, supportati dai militari del 4° Reggimento a Cavallo e dallo Squadrone Cacciatori Puglia, hanno individuato numerosi depositi di mezzi rubati all'interno delle aree rurali del Parco Naturale Regionale dell'Alta Murgia.

L'operazione, condotta con tattiche di perlustrazione in aree impervie, ha portato al rinvenimento di svariate autovetture — tra utilitarie di ultima generazione e SUV — oltre a diversi mezzi agricoli. I veicoli sono stati trovati in condizioni di totale disassemblaggio: carcasse spogliate di motori, componenti meccaniche e carrozzeria.

Il blitz ha documentato la velocità d'esecuzione delle organizzazioni criminali dedite ai reati predatori. I veicoli vengono sottratti e immediatamente "cannibalizzati" in zone isolate per alimentare il redditizio mercato illecito dei pezzi di ricambio, una piaga che colpisce direttamente l'economia e la sicurezza dei cittadini della provincia.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, che hanno effettuato accurati rilievi tecnici. L'obiettivo è isolare tracce biologiche o impronte utili a identificare i responsabili e ricostruire la rete logistica del traffico.

"Questa operazione testimonia la presenza capillare dell'Arma anche nelle zone più difficili del territorio," fanno sapere dal Comando Provinciale. "Il contrasto ai furti d'auto resta una priorità assoluta per restituire sicurezza reale e percepita alla comunità."

L'Arma dei Carabinieri annuncia che la pressione sul territorio non diminuirà: le attività di controllo — che integrano unità a terra, pattuglie a cavallo e sorveglianza aerea — proseguiranno senza sosta nelle prossime settimane per eradicare le centrali del riciclaggio nell'agro di Trani e comuni limitrofi.
  • cronaca
Ritorna in scena “ Il Cielo in una Stanza” della compagnia teatrale andriese Hurricane
10 marzo 2026 Ritorna in scena “ Il Cielo in una Stanza” della compagnia teatrale andriese Hurricane
“Don Tonino Bello uomo del Sud e dei Sud”: ".... tutto appare di una attualità impressionante "
10 marzo 2026 “Don Tonino Bello uomo del Sud e dei Sud”: ".... tutto appare di una attualità impressionante"
Altri contenuti a tema
Muore per un'overdose in auto ad Andria: arrestata la donna che gli avrebbe ceduto la droga Muore per un'overdose in auto ad Andria: arrestata la donna che gli avrebbe ceduto la droga I fatti risalgono ad aprile del 2025
Incidente stradale sulla ex SP 231, all'altezza della prima uscita di Andria: due auto coinvolte Incidente stradale sulla ex SP 231, all'altezza della prima uscita di Andria: due auto coinvolte Due persone rimaste ferite e soccorse dal personale del 118. Sul posto Polizia di Stato e Carabinieri
Buco sanità, FdI: "No aumento tasse, Decaro cominci a risanare sprechi e ruberie, e vigili su opere finanziate con Pnrr "
10 marzo 2026 Buco sanità, FdI: "No aumento tasse, Decaro cominci a risanare sprechi e ruberie, e vigili su opere finanziate con Pnrr"
Agriturismo: cresce l'offerta dei servizi in Puglia tra ristrorazione, degustazioni ed esperienze in campagna
10 marzo 2026 Agriturismo: cresce l'offerta dei servizi in Puglia tra ristrorazione, degustazioni ed esperienze in campagna
Assalti bancomat: ANCI Puglia invia nuova nota al Ministero per intervento urgente
10 marzo 2026 Assalti bancomat: ANCI Puglia invia nuova nota al Ministero per intervento urgente
Iran: in Puglia negli ultimi giorni i prezzi del carburante agricolo sono cresciuti di quasi il 35%
10 marzo 2026 Iran: in Puglia negli ultimi giorni i prezzi del carburante agricolo sono cresciuti di quasi il 35%
Ecco il nuovo asilo nido comunale di via Ceruti
9 marzo 2026 Ecco il nuovo asilo nido comunale di via Ceruti
Nuova caserma dei vigili del fuoco, consegnati ufficialmente i lavori
9 marzo 2026 Nuova caserma dei vigili del fuoco, consegnati ufficialmente i lavori
Giochi matematici del Mediterraneo, dall'Oberdan di Andria alla finale nazionale di Palermo
9 marzo 2026 Giochi matematici del Mediterraneo, dall'Oberdan di Andria alla finale nazionale di Palermo
Defeca in via pendio San Lorenzo ad Andria, ripreso dalle telecamere
9 marzo 2026 Defeca in via pendio San Lorenzo ad Andria, ripreso dalle telecamere
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.