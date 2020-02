Beni confiscati, sostegno a imprese sociali: il Viminale finanzia progetti in Puglia

Il ministero dell'Interno, in qualità di titolare del PON "Legalità" FESR FSE 2014- 2020, con l'Avviso pubblico per l'avvio di iniziative a sostegno delle imprese sociali impegnate nella gestione di beni confiscati alla criminalità, intende promuovere interventi a sostegno delle imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati e con gli obiettivi del PON "Legalità" di rafforzamento dell'economia sociale e di promozione dell'effettivo riutilizzo dei beni confiscati a vantaggio della collettività.Possono presentare proposte progettuali le associazioni e organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle imprese sociali di livello nazionale o loro organi strumentali ed i soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore dei beni confiscati e iscritti negli appositi registri/albi.Ciascun soggetto potrà presentare, in forma singola o in partenariato, un'unica proposta progettuale per la realizzazione delle attività nell'area territoriale 1 Regione Puglia e Basilicata.Saranno finanziati progetti che prevedano lo svolgimento delle attività di accompagnamento e consulenza, in ambito gestionale, finanziario, giuridico e di marketing e percorsi di formazione per la gestione economico-finanziaria e la promozione d'impresa, che consentano di accrescere le competenze dei titolari e collaboratori di impresa sociale sui temi della gestione finanziaria, marketing, contabilità, etc.Ciascuna proposta progettuale, a pena di esclusione, dovrà avere un valore economico massimo di euro 250.000,00.Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il 6 marzo 2020.Maggiori informazioni al seguente link: