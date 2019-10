Benessere, allenamento e divertimento con il WalkZone®

Il WalkZone® è una camminata dinamica in gruppo a ritmo di musica, guidati da un Trainer specializzato dove si valorizzano benessere, attività fisica e sinergia di gruppo. Si applicano le tecniche del walking sportivo sfruttando cuffie con sistema wireless per diffondere la musica e le istruzioni. Ogni sessione dura circa 1 ora. Durante l' allenamento ci si ferma e si eseguono brevi fasi di stazionamento con esercizi mirati per la parte superiore ed inferiore del corpo. Il programma WalkZone®nasce dalla passione di Daniele Canestri per il walking sportivo e si diffonde in Italia e all' Estero in un programma specializzato grazie all' ausilio di Master e Coach qualificati. Ad ogni evento partecipano circa 250 persone.Chiunque può partecipare senza limiti di età e preparazione atletica rispettando le proprie sensazioni, performance e benessere fisico.Il Team Walkzone ®Puglia guidato dal Master Alessandra Salerno ripete domani, domenica 27 ottobre la terza edizione "Tra il verde del parco e le vie del centro" in collaborazione con la palestra Hb New Center nelle persone di Emanuele Fortunato e Riccardo Frisardi. L' appuntamento è alle ore 9:00 da Largo XXV Aprile (Largo Torneo) per una mattinata all' insegna del