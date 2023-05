Bambini scomparsi: incontro di sensibilizzazione all’Istituto "Jannuzzi Mons. Di Donna" di Andria

Il 25 maggio ricorre la "Giornata internazionale dei bambini scomparsi", istituita dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1983 per sensibilizzare l'opinione pubblica sul drammatico fenomeno che colpisce a livello internazionale il mondo dell'infanzia. E' ispirata dalla sparizione di un piccolo statunitense, Etan Patz, di soli sei anni, che venne rapito proprio il 25 maggio del 1979.La scomparsa del piccolo scosse l'opinione pubblica ed in seguito al suo rapimento nacquero associazioni e movimenti per ricordare e continuare a cercare le persone scomparse, che promossero nuovi metodi di ricerca.La scomparsa di minori deve essere sempre gestita in modo tempestivo, attivando senza ritardo tutti i canali di ricerca e predisponendo un raccordo informativo tale da non tralasciare nessuna eventualità. Questa giornata internazionale ha la finalità di mantenere alta l'attenzione su questo problema e di non sottovalutarlo.Nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione per contrastare questo fenomeno Annalisa Loconsole, presidente dell'Associazione Penelope-Puglia ha effettuato un incontro con alunni delle classi quarte e quinte dell''Istituto "Jannuzzi Mons. Di Donna" di Andria. E' stato proiettato un fumetto "Allarme nel parco", che racconta la storia di una scomparsa, delle emozioni dei suoi protagonisti e soprattutto dà indicazioni importanti su ciò che è opportuno fare affinché tutto si risolva nel migliore dei modi e nel minor tempo possibile.Nell'incontro si è sottolineata l'importanza della tempestività nella comunicazione della scomparsa alle autorità competenti e il numero di emergenza da contattare ossia il 112Utile per i più giovani l'appdella Polizia di Stato, attraverso la quale chiunque può segnalare notizie ritenute utili alla ricerca e al rintraccio di persone scomparse: è possibile, infatti, trasmettere in tempo reale messaggi e immagini agli operatori della Polizia di StatoI bambini hanno poi ricevuto una copia del fumetto visionato che ha lo scopo di fornire un modello di comportamento a tutte le persone che dovessero trovarsi in simili circostanze .E' stata colta l'occasione per far vedere agli alunni quanto è importante l'uso del cane nella ricerca di persone scomparse grazie alla simulazione di ricerca di bambini effettuata all'aperto da unità cinofile delle Guardie Zoofile dell'Area Metropolitana di Bari guidate da Nicola Capaldi . Questa dimostrazione ha naturalmente suscitato curiosità ed entusiasmo nei piccoli che hanno seguito con molto interesse i vari momenti del ritrovamento dei loro compagni "scomparsi per finta"."La scuola deve educare alla cittadinanza attiva anche attraverso queste esperienze" -ha commentato la dirigente dell'istituto dott. Lilla Bruno, che ha sottolineato l'importanza di queste attività informative e formative perché gli alunni siano preparati a reagire prontamente e adeguatamente in situazioni difficili .