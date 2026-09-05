Capitano Giovanni Forte
Capitano Giovanni Forte
Cronaca

Avvicendamento al Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri

Lascia oggi il Capitano Giovanni Forte

Puglia - sabato 5 settembre 2026 07.00 Comunicato Stampa
Il Capitano Giovanni Forte lascia oggi, sabato 5 settembre, il Comando del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Bari, con competenza sulle province di Bari, Bat e Foggia in materia di reati ambientali e investigazioni sulle attività di criminalità ambientale organizzata.

L'ufficiale, destinato al Comando di una Compagnia Carabinieri in Toscana, aveva preso servizio a Bari il 2 settembre 2023 e, durante la sua permanenza nel Capoluogo, ha diretto il reparto conseguendo importanti risultati, portando a compimento pregevoli attività investigative in grande sinergia con l'Arma territoriale. Tra le principali operazioni portate a termine dal Nucleo guidato dal Capitano Forte, si ricordano: l'operazione "Ombra" che consentiva, nell'ottobre 2024, di porre agli arresti domiciliari 8 soggetti, oltre al sequestro dei beni aziendali di una società di autotrasporti per il valore di 1.123.104 euro e di una cava sita in Minervino Murge, ritenuti responsabili di un'attività organizzata per il traffico illecito di circa 2500 tonnellate di rifiuti speciali, prodotti da impianti di trattamento nelle province di Napoli, Salerno e sversate illecitamente nei territori delle province di Foggia e della BAT, e l'operazione "Erebus" che portava, nel maggio 2026, a dare esecuzione ad una Ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di nr. 19 soggetti (nr. 6 arresti domiciliari, nr. 7 obblighi di presentazione alla PG e nr. 6 interdizioni per un anno dall'esercizio dell'attività imprenditoriale), oltre al sequestro dei beni aziendali di 10 società di gestione rifiuti per il valore di 2.200.000 euro, svelando l'esistenza di un'attività organizzata per il traffico illecito di circa 3500 tonnellate di rifiuti speciali, prodotti da 10 impianti di trattamento nelle province di Napoli, Caserta, Roma, Brindisi e Salerno e smaltiti illecitamente in molteplici siti della Puglia, della Campania e del Lazio.

Da parte del Comandante del Gruppo Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica di Napoli, Colonnello Pasquale Starace, da cui il NOE di Bari dipende: "Un sentito ringraziamento al Capitano Giovanni Forte per il prezioso e apprezzato contributo offerto al buon esito delle attività condotte in Puglia nel contrasto alla criminalità ambientale. A lui rivolgo un sincero in bocca al lupo per il nuovo prestigioso incarico che lo attende, con l'augurio di continuare a ottenere importanti successi professionali".
  • Carabinieri Forestali
Festa Patronale, mercoledì saranno svelati tutti i dettagli
5 settembre 2026 Festa Patronale, mercoledì saranno svelati tutti i dettagli
A Castel del Monte cinque incontri tra storia e contemporaneità
5 settembre 2026 A Castel del Monte cinque incontri tra storia e contemporaneità
Altri contenuti a tema
Oltre 800 ettari in fumo sulla Murgia minervinese: indagano i Carabinieri forestali di Altamura e di Andria Oltre 800 ettari in fumo sulla Murgia minervinese: indagano i Carabinieri forestali di Altamura e di Andria Le operazioni di bonifica sono state completate nella mattinata di oggi
Furti di bestiame nel nord Barese, Confagricoltura chiede presìdi militari e l'uso di droni contro l'abigeato Territorio Furti di bestiame nel nord Barese, Confagricoltura chiede presìdi militari e l'uso di droni contro l'abigeato E' allarme tra gli operatori del settore. Chiesto l’utilizzo dei droni in dotazione ai Carabinieri del Parco
Approvato l'accordo tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali per la tutela ambientale Territorio Approvato l'accordo tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali per la tutela ambientale Intesa biennale 2025-2026 da 350mila euro per rafforzare i controlli
Frodi e sofisticazioni: sequestro falso vino Primitivo IGP Salento e Puglia Territorio Frodi e sofisticazioni: sequestro falso vino Primitivo IGP Salento e Puglia Coldiretti Puglia: "Serve tolleranza zero in momento delicato della vendemmia"
Sequestrate cave di marmo per violazioni ambientali Sequestrate cave di marmo per violazioni ambientali Sono ubicate nei territori di Bisceglie e Trani
Tutela ambientale, i Carabinieri forestali Puglia si dotano di 5 droni per il controllo e contrasto abbandono dei rifiuti Tutela ambientale, i Carabinieri forestali Puglia si dotano di 5 droni per il controllo e contrasto abbandono dei rifiuti La nuova dotazione è finanziata nell’ambito dell’Accordo quadro della Regione Puglia con le Forze dell’Ordine, Arpa e CNR
Vasto incendio sulla Murgia tra Minervino Murge ed Andria: decine di ettari di pineta e seminativo in fumo Vasto incendio sulla Murgia tra Minervino Murge ed Andria: decine di ettari di pineta e seminativo in fumo Sul posto stanno operando squadre dei Vigili del fuoco, i Carabinieri Forestali del Parco e operai dell'Arif
Epifania 2025: speranza e natura con i Carabinieri Forestali Attualità Epifania 2025: speranza e natura con i Carabinieri Forestali Tanti bambini ricoverati negli ospedali e nelle case-famiglia di ttuta Italia riceveranno doni e attenzioni
Ancora senza identità i due cadaveri ritrovati nella villetta lungo la sp 155
5 settembre 2026 Ancora senza identità i due cadaveri ritrovati nella villetta lungo la sp 155
Fidelis Andria: domani prima al Degli Ulivi con il Gravina
5 settembre 2026 Fidelis Andria: domani prima al Degli Ulivi con il Gravina
Festa patronale: concerto in piazza Catuma il 21 settembre con Alex Britti
5 settembre 2026 Festa patronale: concerto in piazza Catuma il 21 settembre con Alex Britti
Sp Spinazzola Minervino, Vurchio: "7,5 mln dalla Regione per un'opera che unisce territori e crea opportunità "
5 settembre 2026 Sp Spinazzola Minervino, Vurchio: "7,5 mln dalla Regione per un'opera che unisce territori e crea opportunità"
Unesco, il Castello dell’Armonia: a Castel del Monte cinque incontri tra storia e contemporaneità
5 settembre 2026 Unesco, il Castello dell’Armonia: a Castel del Monte cinque incontri tra storia e contemporaneità
«Prigioniero è chi sceglie di non sapere»: Dario Agrimi racconta “Liscio come l’odio”
4 settembre 2026 «Prigioniero è chi sceglie di non sapere»: Dario Agrimi racconta “Liscio come l’odio”
Festival dell’Affumicata: ad Andria il 12 settembre si celebra “u’ m’scìsc’ch’” e la “salsiccia mb’mèit’”
4 settembre 2026 Festival dell’Affumicata: ad Andria il 12 settembre si celebra “u’ m’scìsc’ch’” e la “salsiccia mb’mèit’”
Preparavano ordigno per assalto a bancomat, due morti ad Andria
4 settembre 2026 Preparavano ordigno per assalto a bancomat, due morti ad Andria
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.