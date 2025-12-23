Di Feo e Cardilli
Politica

Verso le amministrative della prossima primavera, accordo politico tra nPSI e Puglia Popolare

Nei giorni scorsi la sigla dell'intesa

Andria - martedì 23 dicembre 2025
Nei giorni scorsi è stato siglato un accordo politico tra le segreterie provinciali di nPSI e Puglia Popolare. L'intesa, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie e identità politiche, nasce con l'obiettivo di avviare sin da subito un tavolo politico-programmatico permanente, finalizzato a contribuire attivamente al rinnovamento dei Consigli comunali di Andria, Trani e Minervino Murge, chiamati al voto amministrativo nella prossima primavera.
L'azione politica condivisa sarà orientata al coinvolgimento diretto di rappresentanti della società civile, imprenditori, professionisti, lavoratori e giovani, con l'intento di costruire proposte concrete capaci di rispondere alle criticità e ai reali bisogni di un territorio che continua a registrare forti difficoltà e che troppo spesso si colloca come fanalino di coda della regione Puglia.
L'accordo si propone dunque come un percorso aperto e inclusivo, volto a rafforzare la partecipazione, il confronto e l'elaborazione di soluzioni condivise per lo sviluppo economico, sociale e istituzionale della provincia BAT.
Ne danno Rocco Cardilli, segretario provinciale NPSI BAT e Nicola Di Feo, segretario provinciale Puglia Popolare BAT.
  • Liberali e Riformisti NPSI
