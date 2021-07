Autobus Ferrotramviaria da Andria per Barletta lido, fermata lontana dal litorale

"Dal 9 di luglio, in via sperimentale, le corse degli autobus di Ferrotramviaria da Andria per Barletta Lido non arrivano più sulla litoranea di Barletta ma si fermano prima presso Timac, quindi ben più lontani dal litorale".E' la denuncia di Doriana Faraone e Nunzia Sgarra, consigliere comunali M5S Andria. "Un disagio maggiore per gli andriesi che si recano al mare a Barletta con il mezzo pubblico e non con mezzi propri, cosa che invece andrebbe incentivata sia per una questione di inquinamento che di sicurezza.Pare, inoltre, che talvolta siano assolutamente insufficienti i mezzi messi a disposizione per il ritorno degli andriesi da Barletta, con relativi atteggiamenti di taluni nostri concittadini assolutamente inqualificabili.Onde evitare a priori talune giustificazioni, evidenziamo che ancora oggi il servizio urbano del Comune di Barletta continua, come sempre, ad effettuare il suo servizio sulla litoranea dove i bus di Ferrotramviaria "in via sperimentale" non vanno più.Su simili questioni di sicurezza e di sostenibilità ambientale in passato il M5S era stato sempre molto critico contro la Regione Puglia, affidataria di questi servizi. Se è giusto rilevare, come lo è, problemi di sicurezza su singoli avvenimenti certamente lo è, ancora di più, su problemi di sicurezza che si verificano ogni giorno".