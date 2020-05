Auto rubate recuperate dai Carabinieri di Andria dopo inseguimento sulla ex sp 231

Un lungo inseguimento sulla ex sp 231 ha portato al recupero di due autovetture rubate a Gravina ed Altamura. L'intervento, che ha visto ancora una volta protagonisti i Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Andria, si è svolto questo pomeriggio, venerdì 29 maggio, sulla ex sp 231 direzione Canosa di Puglia.Avuta la segnalazione di due auto rubate che stavano procedendo sulla ex sp 231, all'altezza di Andria sono state prontamente intercettate dai Carabinieri del nucleo radiomobile. C'è stato anche un tentativo di speronamento da parte dei malviventi, conclusosi per fortuna senza feriti, grazie all'abilità dei militari.I delinquenti sono fuggiti via, facendo perdere le loro tracce mentre le vetture sono state recuperate e poste sotto sequestro: si tratta di una Seat Leon e di una VW Golf oggetto di furto e molto probabilmente pronte per essere utilizzate per qualche azione delittuosa.Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Andria.