Assessore Loconte: "A fine mese partono i lavori di rifacimento di 17 km di rete urbana"

"Sono ormai imminenti i lavori di manutenzione stradale che interesseranno circa 17 km della viabilità cittadina".Lo rende noto l'assessore comunale ai Lavori publbici, Mario Loconte: "Questo importante traguardo si è reso possibile grazie ad un finanziamento regionale "strada per strada" e grazie al lavoro costante reso dal Settore Lavori Pubblici che mi onoro di guidare.Senza programmazione, progettazione e capacità di gestione dei processi amministrativi tutti i risultati che stiamo raggiungendo sarebbero vani.Si interverrà sull'intero anello esterno della città, quello dell'estramurale, l'anello del centro storico e sulle principali direttrici di accesso alla città. In particolare saranno interessate dagli interventi di manutenzione le seguenti strade:- estramurale:- anello centro storico:i;- direttrici principali: vAi circa 2,3 milioni resi dalla Regione per il progetto strada per strada, si aggiungono 160.000,00 € del Ministero dell'Interno con i quali abbiamo pianificato la manutenzione di Via Monte Faraone, via Napoli, via Aldo Moro (parte ammalorata) e via Enrico Dandolo. Detti lavori partiranno a fine mese.Stiamo inoltre pianificando un nuovo progetto di manutenzione stradale per 1,2 milioni di euro di fondi comunali.Lavoriamo su più fronti, fondi statali, regionali e comunali!"