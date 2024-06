Asl Bt: pubblicati avvisi interni per incarichi riservati a medici

La Asl Bt ha pubblicato sul portale istituzionale, alla sezione Albo Pretorio/Concorsi e Avvisi, alcuni avvisi interni, per soli titoli, riservati a personale medico.Tutti gli avvisi sono per singoli incarichi ed hanno durata quinquennale. Le domande scadono il 14 giugno. Negli avvisi è contenuto lo schema di domanda e gli ulteriori documenti da allegare in sede di candidatura, che dovrà essere inviata alla pec: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it-Unità Operativa Semplice di "Neurochirurgia", per un incarico di Chirurgia vertebro spinale-UOS di Medicina d'urgenza e osservazione breve per il pronto soccorso del P.O. di Barletta-UOSVD MEU di Anestesia-Rianimazione P.O. Bisceglie, Coordinamento aziendale trapianti-Day Service multidisciplinare ed anestesiologico PTA Trani Canosa, Coordinamento terapia del dolore/accessi vascolari cure palliative-Ingegneria clinico ed HTA - acquisizione e gestione delle tecnologie biomediche-UOSVD MEU Pronto soccorso P.O. Bisceglie, coordinamento 118-UOSVD Reumatologia e rischio oncologico-UOSVD Riabilitazione cadio respiratoria.