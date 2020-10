Andriese 34enne trovato con coltello a serramanico alla stazione di Bisceglie

9 denunciati, 6.454 persone controllate e 2 segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti: questo è il bilancio dell'attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, Basilicata e Molise negli ultimi dieci giorni. Intensificati i controlli nelle stazioni di Bari e di Foggia, nella giornata di ieri 28 ottobre, nell'operazione "Alto Impatto", dove sono stati impegnati decine di agenti della Polfer unitamente alle unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.In particolare, nel pomeriggio di ieri, nella stazione di Bisceglie, un 34enne, residente ad Andria, durante un controllo identificativo, ha reagito minacciando gli agenti. L'uomo, accompagnato negli uffici di Polizia, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, con lama a doppio filo, lunga 8 centimetri. Il 34enne, con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, è stato denunciato per resistenza, minacce e porto abusivo di coltello. Mentre l'arma è stata sequestrata. Sempre ieri, nella stazione di Bari, un cittadino straniero è stato denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e sanzionato poiché non indossava la mascherina.