Andria riparte
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Speciale

"Andria riparte", Io Sud e Nuovo Psi insieme presentano il nuovo progetto politico

In vista delle prossime amministrative presentata la lista che sostiene la corsa del candidato sindaco di centrodestra Sabino Napolitano

Andria - domenica 12 aprile 2026 09.30
Nato dalla convergenza tra i socialisti del NPSI e IO SUD a sostegno del candidato sindaco di centro Sabino Napolitano. Si è presentato ufficialmente alla città il progetto politico "Andria Riparte", con l'obiettivo di "costruire una proposta elettorale solida, inclusiva e orientata al rilancio della città", dicono i due coordinatori regionali delle compagini, Luigi De Mucci per il Nuovo Psi e Nino Monterisi per Io Sud portando ad Andria i saluti della senatrice Adriana Poli Bortone, fondatrice del Movimento, componente del direttivo regionale è l'andriese Francesca Magliano. Presente anche Nicola Di Feo, coordinatore provinciale di Puglia Popolare.

Le due forze politiche hanno trovato una piena sintonia programmatica e valoriale, capace di interpretare le esigenze dei cittadini e di offrire risposte concrete alle sfide che attendono la città di Andria.
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"Andria Riparte" nasce dall'ascolto del territorio, dal dialogo con le realtà sociali, produttive e associative, e si fonda su alcuni pilastri fondamentali:
• sviluppo economico e sostegno alle imprese locali;
• rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio cittadino;
• attenzione alle politiche sociali e alle fasce più fragili;
• trasparenza amministrativa e partecipazione civica;
- promozione del turismo;
- Promozione di politiche di parità di genere
"Questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità. Insieme vogliamo costruire una nuova stagione per Andria, fondata su competenza, visione e impegno concreto", fanno sapere dal Comitato elettorale del candidato sindaco Sabino Napolitano nella serata di presentazione del progetto. E lo stesso Napolitano ringrazia le donne e gli uomini che compongono "Andria riparte" per il sostegno e l'entusiasmo.I rappresentanti di NPSI e IO SUD dal canto loro hanno sottolineato il valore politico dell'intesa, evidenziando come "Andria Riparte" sia un progetto aperto, pronto ad accogliere contributi e adesioni da parte di tutti quei cittadini che condividano l'obiettivo di rilanciare la città federiciana sempre più fanalino di coda della sesta provincia pugliese. "Andria Riparte non è uno slogan elettorale, ma un impegno concreto per la città", sostiene la compagine. Nel corso dell'incontro sono state illustrate idee, proposte e linee programmatiche per il rilancio e lo sviluppo della città, con l'obiettivo di costruire una nuova visione amministrativa fondata su competenza, ascolto e concretezza.
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