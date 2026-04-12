Nato dalla convergenza tra i socialisti del NPSI e IO SUD a sostegno del candidato sindaco di centro Sabino Napolitano. Si è presentato ufficialmente alla città il progetto politico "Andria Riparte", con l'obiettivo di "costruire una proposta elettorale solida, inclusiva e orientata al rilancio della città", dicono i due coordinatori regionali delle compagini, Luigi De Mucci per il Nuovo Psi e Nino Monterisi per Io Sud portando ad Andria i saluti della senatrice Adriana Poli Bortone, fondatrice del Movimento, componente del direttivo regionale è l'andriese Francesca Magliano. Presente anche Nicola Di Feo, coordinatore provinciale di Puglia Popolare.Le due forze politiche hanno trovato una piena sintonia programmatica e valoriale, capace di interpretare le esigenze dei cittadini e di offrire risposte concrete alle sfide che attendono la città di Andria."Andria Riparte" nasce dall'ascolto del territorio, dal dialogo con le realtà sociali, produttive e associative, e si fonda su alcuni pilastri fondamentali:

• sviluppo economico e sostegno alle imprese locali;

• rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio cittadino;

• attenzione alle politiche sociali e alle fasce più fragili;

• trasparenza amministrativa e partecipazione civica;

- promozione del turismo;

- Promozione di politiche di parità di genere

Social Video 3 minuti "Andria riparte", Io Sud e Nuovo Psi insieme presentano il nuovo progetto politico

"Questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità. Insieme vogliamo costruire una nuova stagione per Andria, fondata su competenza, visione e impegno concreto", fanno sapere dal Comitato elettorale del candidato sindaco Sabino Napolitano nella serata di presentazione del progetto. E lo stesso Napolitano ringrazia le donne e gli uomini che compongono "Andria riparte" per il sostegno e l'entusiasmo.I rappresentanti di NPSI e IO SUD dal canto loro hanno sottolineato il valore politico dell'intesa, evidenziando come "Andria Riparte" sia un progetto aperto, pronto ad accogliere contributi e adesioni da parte di tutti quei cittadini che condividano l'obiettivo di rilanciare la città federiciana sempre più fanalino di coda della sesta provincia pugliese. "Andria Riparte non è uno slogan elettorale, ma un impegno concreto per la città", sostiene la compagine. Nel corso dell'incontro sono state illustrate idee, proposte e linee programmatiche per il rilancio e lo sviluppo della città, con l'obiettivo di costruire una nuova visione amministrativa fondata su competenza, ascolto e concretezza.