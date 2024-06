Andria riceve la Bandiera del Mediterraneo

Powered by

Alla città di Andria è stata consegnata, nelle mani del sindaco Giovanna Bruno, la Bandiera del Mediterraneo. E' la consegna di un simbolo: il vessillo di un sogno, quello degli Stati Uniti del Mediterraneo, accomunati senza distinzione alcuna, senza colori di parte, sotto l'egida della cultura della convivenza, della conoscenza delle radici identitarie mediterranee, della valorizzazione del territorio, della salvaguardia dell'ambiente.La Bandiera è stata consegnata da parte dell'associazione Progetto Mediterranea e l'Accademia 'La Stravaganza', nel corso della manifestazione "Gli incontri sul Mediterraneo", in corso di svolgimento fino al 9 giugno a Corato, giunta alla quarta edizione organizzata dal Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi", diretto dal prof. Savino Gallo, sui grandi temi dell'ambiente, dell'arte, della geologia, prospettive e progetti per il territorio.La Bandiera è stata consegnata ai sindaci dei comuni di Andria, Canosa di Puglia e Terlizzi. Quello di ieri 3 giugno era considerato lo Special Day, con il contributo dei sindaci del territorio, aperto a tutta la cittadinanza, con docenti universitari ed esperti.«Mi ha colpito vedere tutto il lavoro, che viene da lontano, di attenzione ai popoli ed alle comunità del Mediterraneo – commenta il sindaco Giovanna Bruno - invitati a fare massa critica per affermare principi e percorsi di unità, di dialogo, di interazione. Ricevere il vessillo è un ulteriore stimolo a proseguirein questa direzione, con scelte e azioni atte a costruire sempre di più città accoglienti e prospere».